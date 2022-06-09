На льготные займы двум свердловским предприятиям направят почти 62 млн рублей

Предприятия планируют закупить оборудование. Фото: областной департамент информполитики

Фонд развития промышленности одобрил предоставление льготных займов двум свердловским предприятиям. Компания из Алапаевска "Стройдормаш" и первоуральское научно-производственное предприятие "Уником-Сервис" получат на развитие почти 62 миллиона рублей.

Первая компания на полученные средства приобретет в лизинг оборудование для модернизации производства буровых установок. В частности, купить планируется токарные станки и установки оптоволоконной лазерной резки. На них будут изготавливать детали для кранов-манипуляторов, бурильных и геологических машин (используются при добычи нефти и газа). Общий бюджет проекта составляет 47,8 млн рублей, из которых 19,4 млн рублей могут быть предоставлены ФРП на оплату части аванса по договору лизинга.

Второе предприятие планирует лизинг оборудования для изготовления подрельсовых прокладок и нашпальных накладок из полиуретана. Благодаря этому компания сможет занять до 25% рынка. Основным потребителем продукции выступит РЖД. Общий бюджет проекта оценивается в 104,3 млн рублей, из которых 42,2 млн рублей — займ от фонда на оплату части аванса по договору лизинга.

"Губернатор Евгений Куйвашев поставил задачу по привлечению прямых инвестиций в производственный сектор экономики Свердловской области, в том числе, из федеральных источников. В 2021 году наш регион занял второе место по количеству льготных займов Фонда развития промышленности — на запуск новых производств было привлечено 2,3 млрд рублей льготных займов, из федерального фонда в области были профинансированы 16 проектов", — передает слова министра промышленности и науки региона Сергея Пересторонина областной департамент информполитики.

Добавим, программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию под 1% и 3% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 млн до 2 млрд рублей.