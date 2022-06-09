Евгений Куйвашев открыл XV Европейско-Азиатский правовой конгресс в Екатеринбурге

Евгений Куйвашев пожелал участникам конгресса плодотворной работы и новых интересных проектов. Фото: областной департамент информполитики

В Екатеринбурге стартовал XV Европейско-Азиатский правовой конгресс "Интернационализация юридической науки и образования". Гостей и участников поприветствовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Он отметил, что за 15 лет конгресс укрепил свою значимость, приобрел уникальный опыт решения самых сложных и актуальных юридических вопросов. А выработанные участниками конгресса рекомендации способствуют углублению кооперационных связей между странами Евразийского пространства.

"За последние годы темпы интеграционного строительства в рамках ЕврАзЭс существенно возросли. Об этом президент России Владимир Владимирович Путин говорил на недавнем заседании Высшего Евразийского экономического совета. Глава государства особо подчеркнул, что это не сиюминутный тренд, а долгое и последовательное выстраивание отношений с нашими ближайшими соседями", — сказал губернатор.

По его словам, Средний Урал, находясь на перекрестке крупнейших транспортных магистралей, потоков важнейших товаров и ресурсов, обладает уникальными возможностями. Регион стремится максимально раскрыть этот потенциал, включиться в интеграционные процессы, расширять сотрудничество с партнерами из ЕврАзЭс и других дружественных государств.

Фото: областной департамент информполитики

В XV Европейско-Азиатском правовом конгрессе принимают участие более 700 делегатов из 13 стран. На площадке пройдут 17 дискуссионных панелей и 4 круглых стола.