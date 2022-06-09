Темы дня

Общество
9 июня 2022, 12:33

В Екатеринбургском зоопарке показали малыша-барсука. Видео

барсук

Бильбо — первый малыш в семействе. Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

2,5 месяца назад у пары барсуков Мэри и Фродо родился первенец, которого назвали Бильбо. Он все чаще выходит из норы и совершает первые прогулки по вольеру.

Одну из таких прогулок показали в Екатеринбургском зоопарке. Бильбо активно изучает новый дом, в который семья переехала в июне. На видео запечатлен момент сразу после переезда.

Просторный вольер расположен в комплексе "Хищников северных и умеренных широт". По соседству с барсуками живет росомаха Шайтан.

Напомним, отец семейства — Фродо поселился в зоопарке в 2017 году, а мама Мэри приехала в 2020 году. Бильбо — их первый малыш.

Немного о барсуках: это всеядные животные, в зоопарке они получают говядину, курицу, овощной салат, яйцо и творог. В дикой природе барсуки живут в норах, ведут преимущественно ночной образ жизни, а на зиму впадают в спячку.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
09.06.2022, 13:13 / Общество
Число заболевших COVID-19 свердловчан перевалило за 445,5 тысяч человек
09.06.2022, 13:09 / Общество
Свердловские студенты отправились восстанавливать Донбасс
09.06.2022, 13:03 / Общество
На ИННОПРОМ-2022 в Екатеринбурге ждут Михаила Мишустина
09.06.2022, 12:33 / Общество
В Екатеринбургском зоопарке показали малыша-барсука. Видео
09.06.2022, 12:02 / Общество
Евгений Куйвашев открыл XV Европейско-Азиатский правовой конгресс в Екатеринбурге