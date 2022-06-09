В Екатеринбургском зоопарке показали малыша-барсука. Видео

Бильбо — первый малыш в семействе. Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

2,5 месяца назад у пары барсуков Мэри и Фродо родился первенец, которого назвали Бильбо. Он все чаще выходит из норы и совершает первые прогулки по вольеру.

Одну из таких прогулок показали в Екатеринбургском зоопарке. Бильбо активно изучает новый дом, в который семья переехала в июне. На видео запечатлен момент сразу после переезда.

Просторный вольер расположен в комплексе "Хищников северных и умеренных широт". По соседству с барсуками живет росомаха Шайтан.

Напомним, отец семейства — Фродо поселился в зоопарке в 2017 году, а мама Мэри приехала в 2020 году. Бильбо — их первый малыш.

Немного о барсуках: это всеядные животные, в зоопарке они получают говядину, курицу, овощной салат, яйцо и творог. В дикой природе барсуки живут в норах, ведут преимущественно ночной образ жизни, а на зиму впадают в спячку.