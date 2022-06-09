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9 июня 2022, 13:03

На ИННОПРОМ-2022 в Екатеринбурге ждут Михаила Мишустина

Михаил Мишустин на ИННОПРОМ-2021

Михаил Мишустин принимал участие в ИННОПРОМ-2021. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Организаторы международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2022 в Екатеринбурге подтвердили приезд председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.

Как сообщается, премьер-министр — приглашенный спикер. Он примет участие в главной стратегической сессии "Промышленный переход: опыт лидеров", которая запланирована на утро 4 июля. Участие в данном мероприятии также примут министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов.

Добавим, Михаил Мишустин принимал участие в промышленной выставке прошлого года. Тогда он совершил обход выставочных павильонов МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" и выступил на главной стратегической сессии "Гибкое производство. Максимальная адаптация".

Напомним, ИННОПРОМ в этом году пройдет с 4 по 7 июля. Более 15 стран уже подтвердили участие в выставке своих делегаций. Стенд Свердловской области вместе с Екатеринбургом будет размещен в третьем павильоне. Стенд страны-партнера — Республики Казахстан оборудуют там же.

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Областная газета Свердловской области

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