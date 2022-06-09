Свердловские студенты отправились восстанавливать Донбасс

Студенты займутся ремонтом разрушенных строений и расчисткой завалов. Фото: Полина Зиновьева

10 студентов из региона отправились на месяц в ЛДНР в составе сводного отряда Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Добровольцы будут помогать разбирать завалы и заниматься восстановлением жилых помещений.

"Свердловская область активно участвует в оказании помощи Донбассу. Деятельное и взимовыгодное сотрудничество с рядом промышленных предприятий ЛНР выстраивает Уралвагонзавод. Уральцы — люди сердечные, сострадающие, участливые. Свои лучшие качества они проявляют и сейчас, активно собирая и отправляя гуманитарную помощь для жителей Донбасса. На этот момент уральцами собрано и отправлено свыше 390 тонн гуманитарных грузов. Регион принимает представителей Донецкой и Луганской республик", — сообщил руководитель регионального исполкома свердловского отделения "Единой России" Дмитрий Жуков на первом заседании партийного штаба по гуманитарному сотрудничеству.

Стоит отметить, на Донбассе постоянно работают 500 добровольцев из студотрядов.

По словам замсекретаря генсовета "Единой России" Анны Кузнецовой, одно из основных направлений гуманитарной миссии партии — помощь в восстановлении инфраструктуры ЛДНР и освобожденных территорий. На Донбасс уже направлены стройматериалы, а помогать в проведении строительных работ представители партии будут вместе с "Российскими студенческими отрядами".

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