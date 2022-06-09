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Общество
9 июня 2022, 14:24

На Госуслугах заработал суперсервис "Рождение ребенка"

  Юлия Пастух
Мамы с колясками

Поход в ЗАГС теперь не обязателен. Фото: Алексей Кунилов

Услугу запустили ФНС совместно с Минздравом и Минцифры. Теперь мама, родившая ребенка, может не тратить время на поход в ЗАГС, а автоматически получить свидетельство о рождении ребенка — достаточно заполнить заявление в личном кабинете.

Также суперсервис запускает целый цикл связанных услуг — постановку на налоговый и персонифицированный учет, автоматическую регистрацию в ПФР, оформление СНИЛС и оформление сертификата на материнский капитал. 

Видео: телеграм-канал Правительства РФ.

"То есть сразу открывается линейка возможностей, при этом не требующая затрат времени и нервов от родителей ребенка", — отметил руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

Напомним, вчера, 8 июня, Госдума в третьем чтении одобрила изменения в статью 15 ФЗ "Об актах гражданского состояния". Теперь россияне могут зарегистрировать ребенка не только по месту его фактического рождения, но и по месту жительства родителей.

Областная газета Свердловской области

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