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Общество
9 июня 2022, 14:55

На Широкой Речке устранили незаконную стоянку. Видео

парковка

Будки и часть ограждения демонтированы, переданы специализированной организации на ответственное хранение. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге судебные приставы освободили незаконно занятую придомовую территорию. Предприимчивый горожанин оборудовал на Широкой Речке по улице Евгения Савкова стоянку.

Он самовольно установил ограждение, шлагбаум и охранные будки. Местных жителей это не устроило, и они обратились в прокуратуру и суд. Суд встал на сторону горожан.

Предпринимателю было вручено требование об исполнении решения. Должник уведомил, что добровольно ликвидировал парковку. Однако проверка судебным приставом территории показала, что стоянка функционирует.

Судебным приставом-исполнителем принято решение о принудительном исполнении решения суда. Будки и часть ограждения демонтированы, переданы специализированной организации на ответственное хранение. Должнику предстоит оплатить исполнительский сбор в размере 5 000 рублей.

Областная газета Свердловской области

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