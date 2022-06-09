На Среднем Урале нашли замену импортным производителям велосипедов для особых детей

Фото: департамент информполитики губернатора Свердловской области

Предприниматели Анатолий и Анна Вощиковы из Каменска-Уральского производят особые велосипеды для детей с ДЦП и другими поражениями опорно-двигательной системы и готовы заместить ушедших с рынка импортных производителей.

Проект "Особый велосипед" стартовал 11 лет назад. Супруги собрали первый образец для своего сына. Сегодня авторская разработка запатентована, специализированные велосипеды поставляются в 30 городов по всей России.

Фото: департамент информполитики губернатора Свердловской области

"Раньше были доступны импортные аналоги, которые стоили от 150 тысяч до 500 тысяч рублей. Но иностранные производители ушли с рынка, и мы видим растущий спрос на нашу продукцию. Велосипеды дают возможность детям, которым трудно ходить и держать равновесие, попробовать новое средство передвижения. Это им интересно, это мотивирует их тренироваться, выходить на улицу и общаться", — рассказала Анна Вощикова.

Велосипеды оборудованы специальными спинками, креплениями для ног, ортопедическим рулем и задним мостом, который делает транспортное средство устойчивым. Все изготавливается вручную в двух мастерских.

По поручению губернатора Евгения Куйвашева в Свердловской области проводится работа по продвижению товаров на освободившиеся в связи с санкциями ниши. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства внес проект "Особый велосипед" в реестр социальных предпринимателей (куда включены 82 компании). Включенным в перечень доступны комплексные услуги, профильные консультации, тематическое обучение, гранты.