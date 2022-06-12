Владимир Якушев поздравил уральцев с Днем России

Фото: пресс-служба полномочного представителя президента РФ в УрФО

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев поздравил жителей Уральского федерального округа с Днем России.

"Рад поздравить вас с праздником — с Днем России! Это особенный день. Он знаменует многовековой путь нашего Отечества: его победы и достижения, трудовые и ратные подвиги нашего народа, открытия ученых, творчество писателей, деятелей культуры и искусства. Сегодня День рождения нашей прекрасной России, нашей любимой страны. Сильного и могучего государства с мощной самодостаточной экономикой. У нас немало поводов для гордости", — заявил полпред.

Владимир Якушев также отметил, что главная сила России — это трудолюбивые, талантливые и щедрые люди, которые любят свою Родину и готовы противостоять любым вызовам.

"Сегодня наша страна, наша армия снова на переднем крае борьбы с нацизмом. Россия протянула руку помощи миллионам жителей Донбасса и других регионов Украины. Наши доблестные воины с честью выполняют долг, достойно переносят все тяготы и опасности. Трудности делают нас только сильнее. Так будет и на этот раз — вместе мы справимся с любыми сложностями. Обеспечим безопасность и будущее для России, для наших детей и внуков. Благополучия, счастья, здоровья и новых свершений! С Днем России!" — добавил полномочный представитель президента в УрФО.