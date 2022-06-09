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9 июня 2022, 16:18

Гендиректором "Россети Урал" стал Александр Пятигор

  Юлия Пастух
Александр Пятигор

Новый руководитель имеет 20-летний опыт работы в в электроэнергетике. Фото: "Россети Урал"

Совет директоров "Россети Урал" (ОАО "МРСК Урала") назначил нового генерального директора предприятия.

Новым руководителем стал Александр Пятигор, работающий в электроэнергетике 20 лет, с 2008 года — на руководящих должностях в ОАО "Роснефть-Энерго", ОАО "Холдинг МРСК", ПАО "МОЭСК", ПАО "Россети". В 2020-2022 годах был заместителем генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО "Россети Ленэнерго".

"Александр Пятигор имеет большой опыт работы в электроэнергетике, занимался вопросами модернизации и развития электросетевой инфраструктуры, технологического присоединения, улучшения клиентского сервиса. Уверен, что уровень компетенций нового руководителя позволит решить все стратегические задачи, которые стоят перед компанией "Россети Урал", — прокомментировал назначение глава ПАО "Россети" Андрей Рюмин.

Областная газета Свердловской области

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