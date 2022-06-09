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9 июня 2022, 17:35

Синоптики рассказали, когда потеплеет в Свердловской области

лето

14-16 числа ожидается +20...+25 °С. Фото: Владимир Мартьянов

Главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко рассказала, когда в Свердловскую область придет тепло. Ждать осталось немного.

По данным синоптика, циклон, пришедший на этой неделе с Поволжья, задержится в регионе еще на трое суток. Преимущественно в горную зону Среднего Урала он уже принес до 40-50% месячной нормы осадков.

"В воскресенье, 12 июня, подоспеет порция влажного арктического воздуха, которая вольется в циклон, день обещает быть облачным, прохладным, дождливым", — отмечает Галина Шепоренко. Улучшится погода только на следующей неделе. 14-16 числа ожидается перерыв в осадках и повышение температуры воздуха: ночью +8...+13 °С, а днем +20...+25 °С.

Более подробную информацию о погоде на 10, 11 и 12 июня публикуем ниже:

Фото: сайт Уральского гидрометцентра

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