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10 июня 2022, 09:03

Россиян ждут длинные выходные и короткая рабочая неделя

День России

Выходные увеличились на день благодаря празднику. Фото: Алексей Кунилов

Ближайшие выходные продлятся не два дня, как обычно, а три. Это связано с празднованием Дня России.

В этом году 12 июня выпадает на воскресенье, поэтому выходные продлятся с субботы по понедельник включительно, напоминает Роструд. Благодаря выходному 13 июня, рабочая неделя автоматически сокращается до четырех дней.

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Кстати, нерабочие праздничные дни не могут стать причиной для снижения заработной платы работникам, получающим оклад. А работникам, которым оклад не установлен, за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение. Его размер устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.

Добавим, следующие трехдневные выходные намечены на последний месяц осени. Россияне будут отдыхать с 4 по 6 ноября (с пятницы по воскресенье).

Областная газета Свердловской области

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