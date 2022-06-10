Россиян ждут длинные выходные и короткая рабочая неделя

Выходные увеличились на день благодаря празднику. Фото: Алексей Кунилов

Ближайшие выходные продлятся не два дня, как обычно, а три. Это связано с празднованием Дня России.

В этом году 12 июня выпадает на воскресенье, поэтому выходные продлятся с субботы по понедельник включительно, напоминает Роструд. Благодаря выходному 13 июня, рабочая неделя автоматически сокращается до четырех дней.

Программа праздничных мероприятий на День России в Екатеринбурге. Прогноз погоды на этот день смотрите тут.

Кстати, нерабочие праздничные дни не могут стать причиной для снижения заработной платы работникам, получающим оклад. А работникам, которым оклад не установлен, за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение. Его размер устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.

Добавим, следующие трехдневные выходные намечены на последний месяц осени. Россияне будут отдыхать с 4 по 6 ноября (с пятницы по воскресенье).