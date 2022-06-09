Темы дня

Общество
9 июня 2022, 18:29

Ирбитскую ярмарку признали одной из лучших в России

  Юлия Пастух
Ирбитская ярмарка

Организатором конкурса выступило Министерство промышленности и торговли России. Фото: Павел Ворожцов

Ирбитская ярмарка вошла в число лучших по итогам конкурса "Торговля России", организатором которого выступило Министерство промышленности и торговли России.

Проведение Ирбитской ярмарки в Свердловской области возродили в 2003 году, сделав ее одним из брендов региона. Последние два года ее не проводили в традиционном формате из-за ковидных ограничений, в 2020 году фестиваль-конкурс народных промыслов и ремесел "Город мастеров" прошел в онлайн-режиме. В этом году ярмарочные гуляния пройдут с 12 по 14 августа. Гости смогут познакомиться с традициями и кухнями разных народов, а также посетить концерты, экскурсии, спектакли.

Губернатор Евгений Куйвашев является постоянным участником Ирбитской ярмарки. "Я приезжаю на открытие каждый год и вижу, как это событие привлекает все больше покупателей, продавцов и туристов. Это уже не просто исторический аттракцион, а действительно место бойкой торговли и своеобразная выставка, где можно познакомиться с фермерской продукцией, народными промыслами, уникальными уральскими товарами", — отмечал ранее глава региона.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
09.06.2022, 20:20 / Общество
В Нижнем Тагиле восстановили права всех обманутых дольщиков
09.06.2022, 18:29 / Общество
Ирбитскую ярмарку признали одной из лучших в России
09.06.2022, 17:35 / Общество
Синоптики рассказали, когда потеплеет в Свердловской области
09.06.2022, 17:08 / Культура
"АК-47" станет хедлайнером Ural Music Night
09.06.2022, 16:43 / Общество
Минстрой не принимал решений о росте платы за ремонт дома без согласования собственников