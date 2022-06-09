Ирбитскую ярмарку признали одной из лучших в России

Организатором конкурса выступило Министерство промышленности и торговли России. Фото: Павел Ворожцов

Ирбитская ярмарка вошла в число лучших по итогам конкурса "Торговля России", организатором которого выступило Министерство промышленности и торговли России.

Проведение Ирбитской ярмарки в Свердловской области возродили в 2003 году, сделав ее одним из брендов региона. Последние два года ее не проводили в традиционном формате из-за ковидных ограничений, в 2020 году фестиваль-конкурс народных промыслов и ремесел "Город мастеров" прошел в онлайн-режиме. В этом году ярмарочные гуляния пройдут с 12 по 14 августа. Гости смогут познакомиться с традициями и кухнями разных народов, а также посетить концерты, экскурсии, спектакли.

Губернатор Евгений Куйвашев является постоянным участником Ирбитской ярмарки. "Я приезжаю на открытие каждый год и вижу, как это событие привлекает все больше покупателей, продавцов и туристов. Это уже не просто исторический аттракцион, а действительно место бойкой торговли и своеобразная выставка, где можно познакомиться с фермерской продукцией, народными промыслами, уникальными уральскими товарами", — отмечал ранее глава региона.