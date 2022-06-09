В Нижнем Тагиле восстановили права всех обманутых дольщиков

91 человек смог восстановить свои имущественные права и получить 68 квартир. Фото: департамент информполитики губернатора Свердловской области

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова в ходе выездного совещания по восстановлению прав дольщиков и обеспечению жильем детей-сирот проинспектировала качество недавно введенного дома в Нижнем Тагиле и ознакомилась с ходом передачи квартир.

Дом был достроен с применением механизмов регионального фонда защиты прав дольщиков, созданного по поручению губернатора Евгения Куйвашева. Благодаря этому 91 человек смог восстановить свои имущественные права и получить 68 квартир.

Фото: департамент информполитики губернатора Свердловской области

"Можно сказать, что в этой истории наступил счастливый конец. Сегодня Нижний Тагил больше не имеет обманутых дольщиков. Люди ждали свои квартиры с 2016 года. Ко мне они пришли в 2020 году. Я им благодарна, что они не скандалили и терпеливо ждали решения своего вопроса. Так как многие квартиры покупались без отделки, людям еще предстоят ремонты, завершается благоустройство придомовой территории. Я от имени новоселов должна поблагодарить губернатора. Он принял решение достроить этот дом на средства областного бюджета и фонда защиты прав граждан", — заявила Татьяна Мерзлякова.

Фото: департамент информполитики губернатора Свердловской области

По словам директора регионального фонда защиты прав граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков, Сергея Киселева, история долгостроя началась в 2016 году. Застройщик обещал предоставить дольщикам жилье в третьем квартале 2018 года, но этого не произошло. В 2019 году дом был включен в реестр проблемных. В этом же году губернатор принял решение о создании регионального фонда защиты прав дольщиков. "В июне прошлого года дом был передан фонду, и в августе мы приступили к достройке. Гарантийные обязательства мы будем нести еще пять лет", — пояснил глава фонда.

Отметим, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев держит под личным контролем вопрос восстановления прав пострадавших от недобросовестных застройщиков. За четыре года помощь получили более пяти тысяч человек, вложивших деньги в строительство 42 домов.

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