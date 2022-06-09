Строитель власти

На открытии виртуальной выставки Государственный архив Свердловской области представил подлинный экземпляр девятого тома Свода законов Российской империи. Всего их было 15. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня Управление архивами Свердловской области открыло электронную экспозицию исторических документов и фотографий. Она посвящена 250-летию выдающегося государственного деятеля XIX века графа Михаила СПЕРАНСКОГО. В 1819 году он посетил уральскую столицу по пути в Иркутск и высоко оценил внедрение паровых машин на Верх-Исетском заводе.

Выставку презентовали на XV сессии Европейско-Азиатского правового конгресса, открывшегося в уральской столице. Экспозиция «Екатеринбург в эпоху Михаила Михайловича Сперанского» рассказывает об эпохе масштабных реформ в России и на Урале, у истоков которых стоял знаменитый граф.

– Сперанский работал с Александром I и Николаем I, обучал праву будущего царя-освободителя Александра II. Он предложил план государственного преобразования, подготовил и провел целый ряд реформ в финансовой, кадровой и административной системе России. Михаил Михайлович знал свою страну не по книгам: он не только бывал в разных уголках необъятной империи, но и находился там достаточно длительное время. Как известно, был Сперанский и на нашей уральской земле — в Перми и Екатеринбурге, где он посещал Верх-Исетский завод, – отметил на открытии конгресса заместитель губернатора Свердловской области Валерий Чайников.

О Екатеринбурге начала XIX века, который увидел реформатор, рассказывают около ста архивных документов и фотоснимков. Вот набережная Городского пруда, вот проспект рядом со зданием Горной канцелярии, сейчас там находится консерватория. И хотя Михаил Михайлович пробыл в Екатеринбурге всего один день – 21 мая 1819 года, город ему понравился. В своем дневнике Сперанский сделал такую запись о Верх-Исетском заводе: «Величайший порядок в устройстве. Льют чугун, выделывают разные чугунные вещи по прекрасным рисункам… Применяют паровую машину».

– В 1830–1840-х годах в России началась индустриальная модернизация. В эти десятилетия в промышленности внедрялись машинные технологии и фабрично-заводская производственная организация, которые привели к существенной трансформации имущественных отношений. Она затронула повседневные материальные интересы всех сословий страны. А из истории хорошо известно, что изменения в этой сфере жизни наиболее остро и болезненно переживаются людьми, что не может не сказаться на социальной стабильности в обществе. В такой ситуации в качестве средства ее сохранения первостепенную значимость для власти приобретает право. Неоценимый вклад в его развитие внес именно Михаил Михайлович, – отметил начальник Управления архивами Свердловской области доктор юридических наук Роман Тараборин.

Сперанский фактически возглавил работу по систематизации всего отечественного законодательства. Итогом стало создание Свода законов Российской империи 1833 года. За этот труд император Николай I лично вручил графу высшую награду того времени – орден Святого Андрея Первозванного. Реформатор провел колоссальную работу, убежден председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Павел Крашенинников:

– Многие считают, что правовая наука в России началась с появления Свода законов. Если бы его не было, не было бы и реформ Александра II – крестьянской, судебной, земской, военной. Немаловажно и то, что Михаил Михайлович внес вклад и в становление правового образования: он стоял у истоков учреждения Царскосельского лицея и Императорского училища правоведения. Тогда же появился и так называемый «план Сперанского», по которому молодых одаренных юристов отправляли учиться в Германию. Эта программа продолжала действовать фактически до 1917 года.

Наряду с реформой юриспруденции Сперанский ввел в обиход и всем известный официально-деловой стиль речи, на котором до сих пор составляют документы в сфере государственного управления. Об этом рассказал заведующий кафедрой гражданского права УрГЮУ, профессор Бронислав Гонгало. Единственное, чего не удалось сделать графу при жизни – это добиться принятия разработанного им проекта Гражданского уложения, которое упорядочивало в одном законе практически все общественные отношения – от семейного до наследственного права. Но спустя полтора века эту работу завершили уже современные законодатели, среди которых было немало уральцев – Сергей Алексеев, Вениамин Яковлев и другие известные правоведы.

Экспозиция «Екатеринбург в эпоху Михаила Михайловича Сперанского» – совместный проект регионального управления архивами, Государственного архива Свердловской области, УрГЮУ и Ассоциации юристов России.

Ознакомиться с виртуальной выставкой можно на сайте Государственного архива Свердловской области по этой ссылке – https://выставкигасо.рф/speranskiy.

Досье «ОГ» Михаил СПЕРАНСКИЙ родился 12 января 1772 года в селе Черкутино Владимирской провинции в семье священника. Его государственная карьера началась в 1795 году после окончания Александро-Невской семинарии в Санкт-Петербурге, когда он поступил на службу секретарем к генерал-прокурору князю Алексею Куракину. Вскоре его заметили сначала император Павел I, а потом и Александр I, который в 1800-е годы сделал его своим ближайшим сподвижником, а в 1810 году назначил государственным секретарем Российской империи. В 1812 году Сперанский попал в опалу у императора и был сослан в Пермь, а после – в новгородское имение Великополье. Но уже в 1816 году его назначили губернатором Пензенской губернии, а в 1819-м – Симбирской губернии. При Николае I Сперанский занимался систематизацией российского законодательства и возглавлял департамент законов Государственного совета. Умер он 23 февраля 1839 года.

Роман Тараборин рассказал, что в этом году Управление архивами Свердловской области организует ещё несколько архивных выставок к юбилеям министерств, которые были созданы при Михаиле Сперанском. В частности, уже готовится экспозиция к 220-летию Министерства юстиции РФ. Фото: Алексей Кунилов

Роман Тараборин показывает Валерию Чайникову (в центре) подлинное издание Свода законов Российской империи из запасников Государственного архива Свердловской области. Фото: Алексей Кунилов