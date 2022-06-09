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Общество
9 июня 2022, 21:12

В России хотят запретить митинги у зданий органов власти

  Юлия Пастух
Сотрудники полиции

Митинговать также хотят запретить в зданиях и сооружениях, возведенных для религиозных целей. Фото: Алексей Кунилов

В Госдуму внесли законопроект, который предполагает запрет на проведение собраний, шествий и митингов на вокзалах, в аэропортах, школах, у зданий органов публичной власти.

Согласно проекту законав список мест попали также медицинские организации, детские и спортивные площадки, а также здания и сооружения, возведенные для религиозных целей. 

Каждому субъекту РФ при этом хотят дать возможность дополнительно определять места, в которых запрещается проведение собраний и митингов, если это связано с историческими и иными объективными особенностями региона.

Областная газета Свердловской области

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