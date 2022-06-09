В России хотят запретить митинги у зданий органов власти

В Госдуму внесли законопроект, который предполагает запрет на проведение собраний, шествий и митингов на вокзалах, в аэропортах, школах, у зданий органов публичной власти.
Согласно проекту закона, в список мест попали также медицинские организации, детские и спортивные площадки, а также здания и сооружения, возведенные для религиозных целей.
Каждому субъекту РФ при этом хотят дать возможность дополнительно определять места, в которых запрещается проведение собраний и митингов, если это связано с историческими и иными объективными особенностями региона.