В России хотят запретить митинги у зданий органов власти

Митинговать также хотят запретить в зданиях и сооружениях, возведенных для религиозных целей. Фото: Алексей Кунилов

В Госдуму внесли законопроект, который предполагает запрет на проведение собраний, шествий и митингов на вокзалах, в аэропортах, школах, у зданий органов публичной власти.

Согласно проекту закона, в список мест попали также медицинские организации, детские и спортивные площадки, а также здания и сооружения, возведенные для религиозных целей.

Каждому субъекту РФ при этом хотят дать возможность дополнительно определять места, в которых запрещается проведение собраний и митингов, если это связано с историческими и иными объективными особенностями региона.