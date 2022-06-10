Свердловские энергетики подвели итоги второго этапа опрессовок

Испытания проходили с 6 по 10 июня. Фото: Галина Соловьева

Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) подвели итоги второго централизованного этапа опрессовок, прошедшего с 6 по 10 июня.

Испытания проводились давлением выше рабочего от насосных станций без отключения горячего водоснабжения. В итоге были обнаружены 7 порывов в районе улиц Панельной, Ткачей, Таганской, Баумана, Победы, Красина, Старых Большевиков. Ремонтные бригады ЕТК уже приступили к устранению последствий.

В компании отметили, что повреждения, спровоцированные гидравлическими испытаниями, это не аварии: процесс опрессовок спланирован, обусловлен официальным графиком подготовки энергообъектов к зиме и выполняется в строгом соответствии с предписаниями Ростехнадзора.

Третий централизованный этап испытаний запланирован 19–22 июля.