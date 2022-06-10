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Общество
10 июня 2022, 10:13

Свердловские энергетики подвели итоги второго этапа опрессовок

  Юлия Пастух
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Испытания проходили с 6 по 10 июня. Фото: Галина Соловьева

Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) подвели итоги второго централизованного этапа опрессовок, прошедшего с 6 по 10 июня.

Испытания проводились давлением выше рабочего от насосных станций без отключения горячего водоснабжения. В итоге были обнаружены 7 порывов в районе улиц Панельной, Ткачей, Таганской, Баумана, Победы, Красина, Старых Большевиков. Ремонтные бригады ЕТК уже приступили к устранению последствий.

В компании отметили, что повреждения, спровоцированные гидравлическими испытаниями, это не аварии: процесс опрессовок спланирован, обусловлен официальным графиком подготовки энергообъектов к зиме и выполняется в строгом соответствии с предписаниями Ростехнадзора.

Третий централизованный этап испытаний запланирован 19–22 июля.

Областная газета Свердловской области

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