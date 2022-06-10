Микрорайон Академический в Екатеринбурге останется без горячей воды на 5 дней

Провести опрессовки без отключения горячей воды невозможно из-за закрытой схемы ГВС в районе. Фото: Алексей Кунилов

Академический ждут опрессовки с отключением горячей воды на 5 дней — с 18:00 19 июня до 8:00 24 июня.

Как сообщили "Областной газете" в Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК), гидравлические испытания необходимо провести в рамках подготовки сетей к зиме. Поскольку в районе закрытая схема ГВС, провести опрессовки без ограничений нет технической возможности.

"Работы согласованы с администрацией и предусмотрены графиком. Это не аварии, не стихийное событие, а необходимый процесс для выявления слабых мест в теплосетях в рамках подготовки к зиме", — добавили в ЕТК.