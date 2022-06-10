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Общество
10 июня 2022, 14:00

Российским школам выделят почти 1 миллиард на закупку флагов

  Юлия Пастух
Поднятие флага в школе

Новыми комплектами государственной символики будут обеспечены 11 тысяч школ в 31 регионе. Фото: Павел Ворожцов

Правительство РФ выделит 31 региону более 970 миллионов рублей на закупку в школы государственных символов — флагов, гербов и флагштоков. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

"В этом году новыми комплектами государственной символики будут обеспечены 11 тысяч школ в 31 регионе, а к 2024 году — все общеобразовательные организации страны", — отмечается в сообщении правительства.

Как ранее писала "Областная газета", по заявлению главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, со следующего учебного года в школах каждую неделю будут исполнять государственный гимн России. Помимо этого все общеобразовательные учреждения страны будут оснащены флагами РФ. Напомним, ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин внес изменения в федеральный проект "Развитие образования", согласно которому в школах внедрят практику еженедельного поднятия флага в рамках патриотического воспитания учеников.

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Областная газета Свердловской области

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