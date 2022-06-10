Православные верующие готовятся к празднику Святой Троицы

Этот день еще называют Пятидесятницей и днем рождения Церкви. Фото: Полина Зиновьева

12 июня верующие отметят один из главных праздников православной церкви — Святую Троицу. Этот день еще называют Пятидесятницей и днем рождения Церкви.

Фото: Полина Зиновьева

В праздник Троицы главенствует зеленый цвет, символизирующий вечную жизнь. Священники проводят службы в зеленых нарядах, верующие украшают дома ветвями берез, готовят праздничные блюда со свежей зеленью. Раньше было принято приходить на праздничную службу с цветами в руках.

Сегодня в Александро-Невском Ново-Тихвинском женском монастыре сестры рассказали о традициях Троицы и показали мастер-класс по приготовлению праздничных блюд.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Стоит отметить, по традициям в праздник Святой Троицы не рекомендуется посещать кладбище. Кроме того, в этот день церковь не проводит обряды венчания.

Как рассказали "Областной газете" в Александро-Невском Ново-Тихвинском женском монастыре, суеверие о том, что нельзя в праздник Троицы пользоваться водой (включая принятие душа), ложное и не имеет отношения к православию. При этом обычай не работать в этот день соблюдают с удовольствием, так как лучше провести время в храме и с близкими людьми.