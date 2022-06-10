Свердловским ветеранам предоставят дополнительные меры соцподдержки

Медицинские изделия теперь можно получить бесплатно либо за свой счет с последующей компенсацией. Фото: Александр Зайцев

Свердловским труженикам тыла будут выплачивать компенсацию за самостоятельное приобретение протезов и протезно-ортопедических изделий. Соответствующее постановление принято сегодня на заседании правительства под руководством губернатора Евгения Куйвашева.

В Свердловской области проживает порядка 14 тысяч тружеников тыла. Теперь им предоставили выбор: получить указанные медицинские изделия бесплатно либо получить компенсацию за их покупку на свои сбережения.

Отметим, ветеранам также компенсируют расходы на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50%, предоставляют единовременную денежную выплату ко Дню Победы. Кроме того, по закону им полагаются ежемесячные пособия на проезд в транспорте, пользование услугами местной телефонной связи, пользование платными услугами телевизионного вещания и другие меры поддержки.

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