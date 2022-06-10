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10 июня 2022, 17:13

В Екатеринбурге открылся первый в России филиал ЗАГСа, расположенный в храме

молодожены

Церковный брак в день регистрации заключают около 20% молодоженов. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В помещении Культурно-просветительского центра "Царский" в Храме на Крови открылся филиал ЗАГС Железнодорожного района Екатеринбурга. Православные верующие смогут провести обряд венчания и торжественную церемонию бракосочетания в один день.

Замначальника Управления регионального ЗАГС Наталья Храмова отметила, что церковный брак в день регистрации заключают около 20% молодоженов.

"В связи с тем, что проведение обряда венчания в Православной Церкви возможно без предшествующей этому государственной регистрации брака, многим жителям города и области не удается осуществить оба этих действия в один день, соотнеся их друг с другом по времени. Теперь такая возможность у желающих венчаться появится", — передает ее слова пресс-служба Екатеринбургской епархии.

После проведения торжественной церемонии регистрации брака молодожены вместе с гостями могут подняться в помещение Верхнего храма и провести обряд венчания — богослужение, во время которого совершается таинство брака, молодожены получают благословление Бога на совместную жизнь. 

Первой парой, которая заключила брак таким образом, стали Алексей и Марина Коптяевы. Они рассказали, что открытие нового отделения ЗАГСа не только упрощает организацию свадьбы, но и дарит незабываемые положительные эмоции. Молодоженов поздравил заместитель губернатора Свердловской области Валерий Чайников.

"Снова становится популярной добрая традиция, когда православие участвует в создании новой семьи. Мы решили, что наш ЗАГС может быть ближе к этому, предоставили возможность венчающимся здесь же зарегистрировать брак в установленном законом порядке. Уверен, мы будем расширять такие возможности", — передает его слова региональный департамент информполитики.

Областная газета Свердловской области

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