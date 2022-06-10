Первые уральцы отправились в путешествие по "Демидовскому маршруту"

Маршрут начинается в Екатеринбурге, затем следует в Невьянск, Верхние Таволги и Нижний Тагил. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В пятницу, 10 июня, гости из Башкортостана, Челябинской и Тюменской областей прибыли в Екатеринбург для знакомства с наследием Демидовых в рамках нового туристического маршрута. Путь туристов будет проходить через четыре свердловских города.

Напомним, что неделю назад "Демидовский маршрут" получил статус национального. Ранее такой статус имел только "Императорский маршрут" из Екатеринбурга в Алапаевск. "Демидовский маршрут", протяженность которого составляет 329 км, начинается в Екатеринбурге, затем следует в Невьянск, Верхние Таволги и Нижний Тагил. Путешествие длится три дня и две ночи.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

"Это путешествие по истории горнозаводской и промышленной славы городов Среднего Урала. Ведь именно здесь началось строительство металлургических заводов по изготовлению стали высшей пробы с фирменной маркой "Старый соболь". Туристы увидят огненное зрелище — льющийся металл в жерле современной домны, познакомятся с аутентичной кухней, будут учиться традиционной росписи подносов", — объяснила директор Центра развития туризма Свердловской области Марина Хлебникова.

Она добавила, что запуск нового турмаршрута приурочен ко Дню России — для первых туристов путешествие закончится как раз 12 июня. "Демидовский маршрут" познакомит туристов не только с промышленным наследием династии Демидовых, но и расскажет о быте великих уральцев, их меценатской деятельности и помощи отечеству.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

В первую очередь гости посетили музей архитектуры и дизайна Уральского государственного архитектурно-художественного университета, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

"Мы рассказываем, как родился город-завод, который был основан для того, чтобы развивать металлургию на Урале. Здесь представлены макеты самых значимых памятников архитектуры нашего города, как сохранившихся, так и утраченных. Практически с высоты птичьего полета гости могут оценить уникальные постройки нашего города за последние три столетия", — рассказала директор музея Елена Штубова.