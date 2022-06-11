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11 июня 2022, 08:15

Умер екатеринбургский тренер, победивший с российскими волейболистками на чемпионате мира

Владимир Кузюткин со своими командами выиграл чемпионат мира, три кубка Бориса Ельцина, четыре чемпионата Турции и чемпионат России. Фото: Владимир Васильев

Владимир Кузюткин со своими командами выиграл чемпионат мира, три кубка Бориса Ельцина, четыре чемпионата Турции и чемпионат России. Фото: Владимир Васильев

На 76-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался заслуженный тренер России Владимир Кузюткин. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола.

Владимир Кузюткин родился в 1947 году в Петропавловске-Камчатском, а заниматься волейболом начал в Волгограде, куда его семья переехала в 1953 году. На Урал он перебрался в 1982-м, когда получил предложение возглавить свердловскую мужскую команду "Уралэнергомаш" (ныне – "Локомотив-Изумруд"), которая только что вылетела из Высшей лиги чемпионата СССР. Кузюткин за год вернул свердловчан в элиту, а в 1986 году занял с ними 6 место – лучший результат клуба в советской истории.

Пост наставника "Уралэнергомаша" Владимир Иванович покинул в 1989 году и с той поры уральские команды больше не тренировал. Но жить остался в Свердловске.

10 лет (с 1989-го по 1999-й) Кузюткин работал в Турции, где каждый год становился либо чемпионом страны (4 раза), либо призером.

Вернувшись в Россию, привел к золоту мужской клуб "Белогорье" (2000). По иронии судьбы соперником белгородцев в финале был екатеринбургский "Локомотив-Изумруд".

В XXI веке Владимир Кузюткин возглавлял различные клубные команды, а также женские сборные трех стран – России, Турции и Болгарии (он был одним из немногих специалистов, кто одинаково успешно работал и с мужчинами, и с женщинами).

Вершиной его тренерской карьеры стала победа на чемпионате мира 2010 года в Японии. Россиянки тогда выиграли все 11 матчей с феноменальной разницей партий — 33:7. В финале был повержен действующий олимпийский чемпион — команда Бразилии.

Последним крупным успехом Владимира Кузюткина стал Кубок Ельцина, который он выиграл в 2014 году со сборной Болгарии. Тренеру тогда было 67 лет.

Интервью с Владимиром Кузюткиным

Областная газета Свердловской области

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