Евгений Куйвашев выделил на покупку жилья для погорельцев 10,5 млн рублей

Евгений Куйвашев распорядился выделить 10,5 млн рублей на жилье погорельцам из Красноуфимска. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился выделить 10,5 млн рублей на жилье погорельцам из Красноуфимска. В прошлом году молния попала в электрощиток и спровоцировала возгорание в деревянном двухэтажном доме площадью 300 квадратных метров.

Пожар уничтожил крышу, полностью выгорели 3 из 6 квартир, жильцы потеряли большую часть своего имущества. Жилья лишились 6 семей — это 13 человек, включая 3 детей. В огне погибла хозяйка одной из квартир.

После происшествия из областного и муниципального бюджетов семьям предоставили по 145 тыс. рублей, а также организовали сбор вещей для пострадавших. Позднее эксперты признали дом аварийным.

"По ходатайству главы Красноуфимска Евгений Куйвашев распорядился направить из резервного фонда правительства Свердловской области 10,5 млн рублей на покупку 5 квартир, которые будут предоставлены жильцам сгоревшего дома по договорам социального найма", — сообщили в региональном департаменте информполитики.

Минстрой Свердловской области в ближайшее время подпишет соглашение с администрацией Красноуфимска для выделения муниципалитету межбюджетного трансферта.