Евгений Куйвашев поздравил жителей Свердловской области с Днем России

Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днем России. Как отметил глава региона, этот праздник наполнен гордостью за Россию и несокрушимую силу нашего многонационального народа. Он напоминает нам о славных страницах истории, о героизме наших предков, создавших великую державу.

"Свердловская область во все времена была, есть и будет опорным краем державы. Сегодня мы особенно остро осознаем свою ответственность за судьбу Родины и готовы отстаивать независимость нашей страны, укреплять экономическую мощь и безопасность России, обеспечивать высокое качество жизни людей", — сказал Евгений Куйвашев.

По словам губернатора, регион успешно справился с испытанием пандемией, нарастив при этом темпы роста экономики по ряду ключевых показателей и достигнув положительной динамики в развитии социальной сферы.

Наряду с этим объем отгруженной промышленной продукции в Свердловской области в прошлом году вырос на 26% и превысил 3 триллиона рублей. В промышленности запущено 29 новых предприятий, в оборонно-промышленном комплексе стабильно выполняется гособоронзаказ, достигнуты рекордные показатели в жилищном строительстве.

В регионе успешно реализуются также национальные проекты. Так, в минувшем году построено 6 детских садов, 8 школ, 6 спортивных объектов, 2 поликлиники, отремонтировано 28 сельских домов культуры, 3 детских школы искусств, завершен ремонт Екатеринбургского театра кукол.

"Сегодня Россия столкнулась с новыми вызовами. С настоящей санкционной агрессией, как сказал наш президент. В Свердловской области принимаются комплексные меры, чтобы обеспечить стабильность рынка труда, выстроить новые логистические и торговые цепочки, взамен утраченных, перейти к независимости от импорта по важнейшим направлениям, защитить интересы граждан, благополучие и достаток уральцев. Уверен, у нас все получится. Мы выстоим и победим!" — подчеркнул глава региона.

Губернатор поблагодарил жителей Свердловской области за добросовестный труд, активную гражданскую позицию, настойчивость и крепкий уральский характер. Он пожелал всем свердловчанам здоровья, благополучия, новых успехов в делах на благо России.