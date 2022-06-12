Стартовал сбор заявок на участие в конкурсе "Мисс Екатеринбург – 2022"

Первый этап кастинга пройдет 1 июля. Фото: Павел Ворожцов

В столице Урала в 25-й раз пройдет конкурс красоты "Мисс Екатеринбург".

Для участия необходимо заполнить анкету на сайте проекта. Первый этап кастинга организаторы запланировали на 1 июля.

По данным организаторов, участвовать в конкурсе, как и всегда, могут девушки от 18 до 25 лет ростом не ниже 170 сантиметров, незамужние и без детей. Отмечается, что у девушек не должно быть татуировок и снимков в обнаженном виде. При этом на конкурс необходимо предоставить фото в купальнике и портрет.

Финал конкурса приурочен ко Дню города – в этом году его будут праздновать 20 августа.

Напомним, в 2021 году главной красавицей столицы Урала стала19-летняя Виолетта Сараева, в2020 году — Помурзина Злата. В 2019 году титул получила Виктория Вершинина, а в 2018 году — Арина Верина.