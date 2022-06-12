Евгений Куйвашев провел церемонию вручения флагов

Знамена получили патриотические и волонтерские организации, казачьи общества и национально-культурные автономии. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области провел торжественную церемонию вручения флагов в честь Дня России. Знамена получили патриотические и волонтерские организации, казачьи общества и национально-культурные автономии.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

"Замечательные волонтеры, добровольцы, представители многочисленных общественных организаций, казачьих обществ, национальных ассоциаций и автономий. Здесь собрались люди, чьи души и сердца открыты для добрых дел. Люди, искренне любящие свою большую Родину — Россию, свою малую родину — Свердловскую область, готовые честно трудиться во имя процветания, независимости и безопасности нашей великой страны", — заявил Евгений Куйвашев.

Фото: Павел Ворожцов

Глава региона также вручил награды добровольцам и волонтерам, участвующим в сборе, формировании и отправке гуманитарной помощи.

Фото: Павел Ворожцов

Видео: Павел Ворожцов