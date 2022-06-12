Тысячи екатеринбуржцев приняли участие в акции "Хором славим Россию и город"

Сценой для сводного хора стала лестница Исторического сквера. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге в честь Дня России прошла традиционная массовая акция "Хором славим Россию и город". Тысячи свердловчан собрались у лестницы Исторического сквера, которая стала сценой для сводного хора.

Фото: Павел Ворожцов

В мероприятии приняли участие лучшие коллективы школ, вузов и центров культуры.

Фото: Павел Ворожцов

Сводный хор объединил тысячу исполнителей. Аккомпанировал музыкантам духовой оркестр под управлением Александра Павлова. Выступление началось с исполнения гимна России, затем прозвучали "Преображенский марш" ("Знают турки нас и шведы..."), "Бородино" ("Скажи-ка, дядя, ведь не даром... "), "Казачья лезгинка". Кроме того, прозвучала песня о пользе прививок ("Я прививок не боюсь, если надо уколюсь...").

"Некоторые песни были написаны несколько сотен лет назад. Пока русский народ будет петь, все будет хорошо у нас. Совместные песни, совместный хор объединяет нас. Делает нас лучше, добрее и радостнее. Давайте петь чаще и больше. С праздником, друзья!" — сказал Александр Павлов, дирижер сводного оркестра.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

К профессиональным певцам смогли присоединиться все желающие — тексты песен транслировали на мультимедийном экране. Впрочем, в большинстве случаев в подсказках не было необходимости. Многие песни горожане и гости уральской столицы знали наизусть. В праздничную программу вошли популярные произведения советских и современных российских авторов. Среди них известные и любимые в народе песни, посвященные России и Екатеринбургу.

Видео: Павел Ворожцов

"У меня здесь выступает дочь, ей всего семь лет. Очень волновалась, много репетировали, но все равно такой необычный формат — много людей, в центре города — стал для нее неожиданностью. Немного испугалась, но уходить не хочет, поет вместе со всеми", — сообщила корреспонденту "Областной газеты" мать девочки Лены Эльвира.

Фото: Павел Ворожцов

"Ребята собрались в очень сложных погодных условиях. Вчера у нас сорвалась репетиция, к сожалению, дождь, ливень. И, конечно, нам пришлось уйти, чтобы не повредить аппаратуру. Но сегодня все собрались и сделали свое дело хорошо", — рассказала главный хормейстер праздника Анна Канакова.

В настоящее время в Екатеринбурге начался дождь, но даже он не испортил настроение — люди продолжали петь под зонтами и не спешили расходиться.

Фото: Павел Ворожцов

Концертная программа "Хором славим Россию и город" впервые была представлена в 2014 году. Тогда в День России на открытой площадке в Историческом сквере впервые состоялся общегородской музыкальный праздник, который позже стал ежегодным. В прошлые годы мероприятие объединяло до 1,5 тысяч профессиональных певцов и музыкантов. В 2020-м из-за пандемии музыкальная акция проходила в режиме онлайн.

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