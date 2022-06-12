Губернатор Евгений Куйвашев в День России вручил паспорта юным уральцам

В День России в Свердловской области паспорта получают 110 юных уральцев, которым исполнилось 14 лет. Фото: департамент информполитики Свердловской области

На торжественную церемонию в Дом Севастьянова были приглашены 14-летние уральские школьники, особо отличившиеся в учебе, спорте, искусстве и общественной деятельности.

Среди приглашенных — ученица Уральской специальной музыкальной школы, дипломант, лауреат всероссийских и межрегиональных конкурсов Елизавета Проскурякова. Девушка — участница семейного квартета домр, где играют братья и сестры Проскуряковы.

"Мне очень радостно, что в День России я получаю паспорт из рук губернатора. На вручении присутствует часть моей семьи — мама, сестры и брат. Папа с младшими братьями дома. Семья дружная, многое мы делаем вместе", — поделилась впечатлениями Елизавета.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Всего паспорта из рук главы региона получили 10 школьников. В частности, ученик нижнетагильской школы № 4, призер первенства Нижнего Тагила по баскетболу Дмитрий Арзаев, ученица Ачитской средней общеобразовательной школы и активистка Российского движения школьников Анжелика Галкина, ученики Уральской специальной музыкальной школы, лауреаты международных и всероссийских конкурсов Роман Дылдин и Николай Каракин, ученица спортивной школы олимпийского резерва "Уктусские горы" Анна Петрова и другие ребята.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: департамент информполитики Свердловской области

"Стать гражданином страны — не только высокая честь, но и большая ответственность. Ответственность перед своими родителями, перед старшим поколением, перед краем, где вы живете, перед всей Россией. Уверен, вы будете достойными такого высокого звания. Ведь несмотря на свой юный возраст, вы уже добились успехов, выбрали себе занятие по душе, нашли место для реализации способностей и талантов. Вы живете яркой, насыщенной жизнью, умеете ставить перед собой цели и достигать их. И эта зрелость, несомненно, пригодится вам на дальнейшем пути. От вас и ваших усилий зависит будущее нашей страны", — сказал губернатор, обращаясь к участникам церемонии.

Отметим, в День России в Свердловской области паспорта получают 110 юных уральцев, которым исполнилось 14 лет.