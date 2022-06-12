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12 июня 2022, 15:29

Владимир Путин поздравил Евгения Куйвашева и уральцев с Днем России

  Юлия Пастух
Владимир Путин

Владимир Путин: "Праздник символизирует общую ответственность за Россию и ее успешное будущее". Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин направил телеграмму в адрес губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Он поздравил главу региона и всех уральцев с Днем России.

"Этот праздник дорог всем, кто гордится Родиной, чтит многовековые традиции патриотизма и служения Отечеству, передающиеся из поколения в поколение. И, конечно, он символизирует нашу общую ответственность за Россию и ее успешное будущее", — цитирует главу государства областной департамент информполитики. 

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в своем поздравлении назвал этот праздник символом величия Отчизны.

"Мы любим Родину, гордимся ее многовековой историей, яркими открытиями и достижениями. Искренне верим, что сплоченность, самоотверженность, трудолюбие многонационального народа — главная опора России в преодолении любых вызовов и угроз, залог ее успешного развития и процветания", — считает премьер-министр.

Областная газета Свердловской области

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