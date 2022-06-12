В Екатеринбурге проходит фестиваль традиций и обычаев народов Урала

В рамках фестиваля открыты национальные подворья. Фото: Павел Ворожцов

На Октябрьской площади у Театра драмы можно прогуляться по межнациональной деревне, познакомиться с бытом, символикой и одеждой народов России.

Фото: Павел Ворожцов

В рамках фестиваля открыты национальные подворья: башкирское, чувашское, марийское, украинское, белорусское, чеченское, осетинское, дагестанское, цыганское, грузинское и другие. На каждом из них представлены традиционные предметы быта, национальной одежды, народных художественных промыслов и ремесел. Представители рассказывают гостям о своих традициях и обычаях.

Фото: Павел Ворожцов

"Многонациональность страны отражена в Конституции Российской Федерации, которая закрепила такие права человека, как свободу использования родного языка, выбор вероисповедания и религиозных убеждений, определение национальности, свободу мысли и слова. На территории Свердловской области все это реализуется в полной мере и уже на протяжении многих лет здесь царит мир и согласие. А общественные, национальные организации, правительство Свердловской области совместными усилиями поддерживают эту гармонию в регионе", — отметила руководитель Чувашского культурного центра Свердловской области Ольга Ергунова.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

"Россия — многонациональная страна и общий дом для более чем 190 народов. Только в нашей Свердловской области проживают представители 160 народов, и каждый народ, да и каждый представитель любого народа обладает своими чертами: мировоззрением, языком, обычаями, традициями. Прекрасно, что у свердловчан есть возможность познакомиться с разными культурами, понять и полюбить их. Знание особенностей каждого народа, проживающего на территории Российской Федерации, позволяет сотрудничать, обмениваться опытом и жить в гармонии", — отметила председатель "Курултай башкир" Нафиса Тюменцева.

Фото: Павел Ворожцов

На фестивале жители Екатеринбурга смогут также посмотреть выступления творческих коллективов и принять участие в играх, хороводах и мастер-классах.

Фото: Павел Ворожцов

Уральцы смогут увидеть украшения из бересты, натуральных камней, традиционную вышивку, а также изделия из кости и дерева.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Гости фестиваля могут сфотографироваться на фоне подворий, переодевшись в национальные костюмы (русский, татарский, башкирский, удмуртский, марийский, украинский, грузинский, осетинский, чеченский).

Фото: Павел Ворожцов

Кроме того, на главной сцене проходит праздничный концерт с участием заслуженных коллективов народного творчества Свердловской области и танцующего оркестра "Уралбэнд" под управлением Александра Павлова.