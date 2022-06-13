После концерта артистка сфотографировалась с военнослужащими и раздала автографы. Фото: скриншот из видео ЦВО

В День России Юлия Чичерина выступила в военном госпитале Екатеринбурга перед военнослужащими, которые участвовали в специальной военной операции в ДНР и ЛНР. Певица исполнила более 10 музыкальных композиций, в том числе известные "Дискотека", "Добровольческая" и "Рвать".

В ходе визита в госпиталь Юлия Чичерина пообщалась с военнослужащими, пожелала им скорейшего выздоровления и поблагодарила их за мужество, проявленное во время спецоперации. Также певица поблагодарила врачей, оказывающих помощь военным.

"Сегодня состоялось выступление в моем родном городе — Екатеринбурге. Ранее мне приходилось выступать в госпиталях на Донбассе. Программу я исполнила ту же самую, что исполняю бойцам на фронте. Музыка врачует, гармонизирует пространство, и из-за этого у людей становится лучше настроение, человек скорее поправляется. Военнослужащим хочу пожелать скорейшего возращения в строй, тем, кто сейчас там, вернуться домой целыми и невредимыми", — передает слова Юлии Чичериной пресс-служба ЦВО.

После концерта артистка сфотографировалась с военнослужащими, раздала автографы и расписалась на гитаре, где по традиции свои подписи оставляют артисты, приезжающие для выступлений в военное медучреждение.

Читайте также:

Юлия Чичерина выступила в Екатеринбурге в День России.