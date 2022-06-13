Евгений Куйвашев подписал распоряжение о проведении в Свердловской области Сабантуя

На территории Среднего Урала проживают представители 160 народов, для которых Сабантуй стал межнациональным праздником. Фото: Станислав Савин

В Свердловской области национальный культурно-спортивный праздник Сабантуй состоится 3 июля. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Документом был утвержден состав оргкомитета и даны соответствующие поручения Минкультуры, МинАПК, Минздраву и Минспорту по организации праздника. Также в распоряжении прописаны положения по обеспечению общественного порядка и безопасности участников Сабантуя, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

На территории Среднего Урала проживают представители 160 народов, для которых Сабантуй стал межнациональным праздником. На праздничной площадке обычно располагаются более десятка национальных подворий. Гости праздника могут попробовать национальные блюда, поучаствовать в спортивных состязаниях, познакомиться с культурными особенностями и традициями народов России.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге Сабантуй пройдет 25 июня.

Добавим, с 2002 года Сабантуй включен в список ЮНЕСКО как шедевр устного и нематериального наследия человечества. Раньше этот праздник отмечали в честь начала весенних полевых работ (в конце апреля), теперь же — в честь их окончания (в июне). Сабан означает "яровые", или в другом значении — "плуг", а туй — "свадьба", "торжество".