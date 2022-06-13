В Екатеринбурге на Авито продают танк за 1,7 млн рублей

Танк находится в деревне под Екатеринбургом. Фото: из личного архива владельца танка / Avito.ru

На сайте Avito.ru появилось необычное объявление: в Екатеринбурге продается ходовая реплика танка Т-60. Экстравагантное транспортное средство обойдется в 1,7 млн рублей.

Техника времен Второй мировой войны на ходу, но демилитаризирована, то есть с танка снято боевое оборудование, а стволы заварены. Ходовая часть машины является оригинальной, однако верхняя половина танка — корпус и башня — частичный новодел.

Фото: из личного архива владельца танка / Avito.ru

По словам продавца реплики боевой машины, сам он не является владельцем танка, а только помогает продать его. Собственник Т-60 — участник многочисленных выставок военной техники, корпус машины перерабатывал своими силами.

Как пояснил "Областной газете" владелец танка, Александр Васильевич Порубенко, машина находится не у него, а сейчас стоит в Верхней Пышме.