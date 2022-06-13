Темы дня

Общество
13 июня 2022, 17:11

Евгений Куйвашев одобрил идею называть улицы и скверы в честь ветеранов спецоперации на Донбассе

Евгений Куйвашев

Евгений Куйвашев поддержал идею о присвоении улицам, скверам и площадям имен военнослужащих, участвующих в специальной военной операции в ДНР и ЛНР. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал идею о присвоении улицам, скверам и площадям имен военнослужащих, участвующих в специальной военной операции в ДНР и ЛНР. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Среднеуральска Андрей Альшевских.

Ответ главы Среднего Урала на обращение депутат Госдумы опубликовал в своем telegram-канале.

"Инициатива поддержана и будет учтена при строительстве и вводе в эксплуатацию новых элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети на территории муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области", — говорится в документе.

В свою очередь Андрей Альшевских написал, что увековечить память о подвигах российских солдат на карте России — это меньшее, что могут предпринять депутаты в поддержку военнослужащих.

"Другого ответа от губернатора и не ожидал. Прямолинейного, патриотичного", — добавил депутат.

Читайте также:

Владимир Путин утвердил закон о присвоении статуса ветерана участникам спецоперации на Украине.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
13.06.2022, 17:11 / Общество
Евгений Куйвашев одобрил идею называть улицы и скверы в честь ветеранов спецоперации на Донбассе
13.06.2022, 16:42 / Общество
В Нижнем Тагиле задержали мошенника, похитившего у пенсионеров 1,3 млн рублей
13.06.2022, 15:55 / Общество
Жара на пороге: в Свердловской области к середине недели потеплеет до +27 °С
13.06.2022, 15:14 / Общество
За минувшую ночь на трассах Свердловской области в ДТП погибли 5 человек
13.06.2022, 14:31 / Общество
В Екатеринбурге на Авито продают танк за 1,7 млн рублей