Евгений Куйвашев одобрил идею называть улицы и скверы в честь ветеранов спецоперации на Донбассе

Евгений Куйвашев поддержал идею о присвоении улицам, скверам и площадям имен военнослужащих, участвующих в специальной военной операции в ДНР и ЛНР. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал идею о присвоении улицам, скверам и площадям имен военнослужащих, участвующих в специальной военной операции в ДНР и ЛНР. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Среднеуральска Андрей Альшевских.

Ответ главы Среднего Урала на обращение депутат Госдумы опубликовал в своем telegram-канале.

"Инициатива поддержана и будет учтена при строительстве и вводе в эксплуатацию новых элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети на территории муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области", — говорится в документе.

В свою очередь Андрей Альшевских написал, что увековечить память о подвигах российских солдат на карте России — это меньшее, что могут предпринять депутаты в поддержку военнослужащих.

"Другого ответа от губернатора и не ожидал. Прямолинейного, патриотичного", — добавил депутат.

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