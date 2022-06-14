Женщины в России могут получить право самостоятельно определять срок отпуска по декрету

Сейчас в России женщины могут получать 40% от зарплаты в первые полтора года декрета. Фото: Галина Соловьева

Общественная палата России предложила законопроект, позволяющий женщинам устанавливать срок отпуска по уходу за ребенком самостоятельно без потери денег от работодателя. Инициативу рассмотрят депутаты Госдумы.

Сейчас в России женщины могут получать 40% от зарплаты в первые полтора года декрета. Даже если срок отпуска продлевается до трех лет, выплаты все равно будут поступать только в течение 18 месяцев.

Добавим, что если стаж работы женщины составляет менее 6 месяцев, то пособия по беременности и родам выплачиваются в размере, не превышающем за полный календарный месяц МРОТ. В регионах, где применяются районные коэффициенты к заработной плате, — МРОТ с учетом этих коэффициентов.

Автор инициативы, член Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко пояснил, что в большинстве развитых стран выплаты женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, составляют от 80% до 100% зарплаты.

"Вместо нынешних полутора лет и 40% от зарплаты можно будет взять отпуск на девять месяцев, но получать 80% от зарплаты. Или же продлить оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до трех лет, но получать только 20%", — пояснил член ОП РФ.

Механизм, позволяющий выбирать срок декретного отпуска, может сопровождаться заключением соцконтракта, в котором будут прописаны обязательства работодателя и органов образования, отвечающих за предоставление ребенку места в яслях, сообщают "Известия".

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