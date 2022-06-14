Судебные приставы Екатеринбурга доставили должника по алиментам в спецприемник прямо с самолета

За три года у мужчины накопился долг в 200 тысяч рублей. Фото: отдел по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Свердловской области

В Екатеринбурге приставы Верх-Исетского районного отделения ГУФССП по Свердловской области возбудили исполнительное производство о взыскании алиментов в пользу двух детей. Отца-должника, прилетевшего из Москвы в уральскую столицу, судебные приставы встретили прямо у трапа самолета и доставили его в спецприемник.

В течение последних нескольких лет мужчина платил алименты нерегулярно: ежемесячно он должен был присылать матери сына 2010 года рождения и дочки 2015 года рождения по 7 500 рублей на каждого ребенка. За три года у него накопился долг в 200 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель узнал, что должник переехал жить и работать в Москву, а также что в июне 2022 года он прибывает в отпуск в Екатеринбург. В отношении мужчины вынесли постановление о принудительном приводе.

"Прямо у трапа самолета, установив личность гражданина, полицейские препроводили должника к полицейской машине и затем передали в руки судебных приставов. Судебные приставы препроводили должника из аэропорта в отдел судебных приставов для составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Суд назначил наказание в виде административного ареста на срок 10 суток", — сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

После суда отец-нарушитель сразу же оплатил часть задолженности в размере 25 тысяч рублей.