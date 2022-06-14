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Общество
14 июня 2022, 11:51

Евгений Куйвашев поздравил свердловских работников миграционной службы с профессиональным праздником

Губернатор Свердловской области

Евгений Куйвашев поблагодарил работников и ветеранов миграционной службы Свердловской области за значительный вклад в обеспечение безопасности и социальной стабильности Среднего Урала. Фото: Владимир Мартьянов

В России 14 июня отмечается День работников миграционной службы. Губернатор Евгений Куйвашев поздравил свердловских ветеранов службы с профессиональным праздником.

Глава региона заявил, что в подразделениях по вопросам миграции работают ответственные и высокопрофессиональные сотрудники, которые помогают оперативно решать возникающие проблемы и с большим вниманием относятся к каждому обращению. Работники миграционной службы, в частности, занимаются выдачей российских и заграничных паспортов, рассмотрением вопросов о предоставлении вида на жительство или российского гражданства иностранцам, а также оформлением виз и приглашений.

"После отмены ковидных ограничений мы фиксируем рост темпов трудовой миграции. В этих условиях большое значение приобретает эффективный контроль за соблюдением законности в этой сфере, пресечение нарушений миграционного законодательства. Работники подразделений по вопросам миграции Свердловской области достойно справляются с этими непростыми задачами, способствуют укреплению экономики региона", — передает слова губернатора департамент информполитики Свердловской области.

Евгений Куйвашев поблагодарил работников и ветеранов миграционной службы Свердловской области за значительный вклад в обеспечение безопасности и социальной стабильности Среднего Урала.

Областная газета Свердловской области

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