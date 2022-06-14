Свердловский омбудсмен проверила подразделения "Отважных" на Донбассе

Омбудсмен пообещала военнослужащим гуманитарную посылку со сгущенкой. Фото: страница "ВКонтакте" Татьяны Мерзляковой

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова посетила четыре подразделения "Отважных"¹ на территориях ДНР и ЛНР. Омбудсмен проверила рацион, бытовые условия и медобеспечение военных.

"В каждой части есть баня! В каждой есть еще и душевые. Конечно, дикая жара в тех местах обязательно требует душ. Но ребята бегут в баню. Бани большие, удобные. Теперь про сухпаек. Это бывает крайне редко. Обычно полевая кухня едет сразу за танками. Беседую с поваром — любят, с его слов, гречку с тушенкой, рис с тушенкой. Все это есть в достатке. А вот сгущенка — это баловство, которое не помешает порадоваться жизни. Это от благотворителей. Спасибо огромное. И ребята не откажутся еще от одной машины", — рассказала Татьяна Мерзлякова на своей странице "ВКонтакте", пообещав собрать дополнительную гуманитарную посылку со сгущенкой.

Омбудсмен также выразила благодарность командованию Центрального военного округа за возможность посещения войсковых частей и успокоила родных военнослужащих: "Да, опасно, да, некомфортно по бездорожью. И еще нет связи, но и это не останавливает ребят. Они у нас отважные. И о них заботятся".

¹Российский спецназ, обозначается тактическим знаком "O".

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