В Екатеринбург прибыл ковчег с мощами святого Сергия Радонежского

Святыню доставили 13 июня в храм "Большой Златоуст". Сегодня она находится в екатеринбургском Храме на Крови. Помолиться перед мощами Сергия Радонежского прибывают паломники со всего региона.
Православные верующие часто обращаются к святому с молитвой о помощи в учении и постижении различных наук, об исцелении от гордости и приобретении смирения. Как покровителя русского воинства, его просят о заступничестве в деле защиты государства и духовном содействии в укреплении боевого духа, — рассказали в Екатеринбургской епархии.
Как ранее писала "Областная газета", в честь 600-летия со дня обретения мощей преподобного Сергия Радонежского святыня посетит все федеральные округа России с 12 июня по 6 октября — она проедет около 30 тысяч километров.
Видео: Екатеринбургская епархия
Святыня пробудет в Екатеринбурге до 20:00 14 июня.
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