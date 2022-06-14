В Екатеринбург прибыл ковчег с мощами святого Сергия Радонежского

Помолиться святыне уральцы смогут сегодня до 20:00 часов. Фото: Екатеринбургская епархия

Святыню доставили 13 июня в храм "Большой Златоуст". Сегодня она находится в екатеринбургском Храме на Крови. Помолиться перед мощами Сергия Радонежского прибывают паломники со всего региона.

Православные верующие часто обращаются к святому с молитвой о помощи в учении и постижении различных наук, об исцелении от гордости и приобретении смирения. Как покровителя русского воинства, его просят о заступничестве в деле защиты государства и духовном содействии в укреплении боевого духа, — рассказали в Екатеринбургской епархии.

Фото: Екатеринбургская епархия

Как ранее писала "Областная газета", в честь 600-летия со дня обретения мощей преподобного Сергия Радонежского святыня посетит все федеральные округа России с 12 июня по 6 октября — она проедет около 30 тысяч километров.

Видео: Екатеринбургская епархия

Святыня пробудет в Екатеринбурге до 20:00 14 июня.

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