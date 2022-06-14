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Общество
14 июня 2022, 16:50

Свердловские общественники выиграли в конкурсе Фонда президентских грантов почти 97 миллионов

Деньги

Самый большой грант почти в 10 млн рублей выиграла организация "Благое дело". Фото: Павел Ворожцов

В конкурсе Фонда президентских грантов победили 48 проектов, которые реализуются общественными организациями Свердловской области. Суммарно в регион будет привлечено 96,6 млн рублей.

Самый большой грант почти в 10 млн рублей выиграла организация "Благое дело", которая восстанавливает усадьбу купцов Аристовых. В ней планируют открыть дом сопровождаемого проживания для инвалидов. "Социополис" стал возможен благодаря губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и благотворительному собранию "Екатерининская Ассамблея". Проект также включает в себя работу с вопросами трудоустройства и социокультурную инклюзию подростков и взрослых с инвалидностью.

Грант позволит приступить к ремонту усадьбы, дооснастить ее необходимой мебелью, бытовой техникой и другими средствами для комфортного проживания людей с инвалидностью, выпустившихся из психоневрологических интернатов и детских домов. Заселение участников проекта начнется в декабре 2022 года.

"Социополис" и еще 10 проектов свердловских общественников стали победителями в конкурсе по направлению "Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан". Гранты на проекты в области науки, образования и просвещения получат также 10 организаций. По 7 победителей в номинациях "Охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни" и "Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства", сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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