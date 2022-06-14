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Общество
14 июня 2022, 17:54

В России хотят штрафовать за выброшенных на улицу домашних животных

  Юлия Пастух
Кошка на тропинке

Поправки в КоАП уже согласованы с федеральными органами исполнительной власти. Фото: Алексей Кунилов

Депутаты Госдумы предложили ужесточить ответственность за выброшенных на улицу питомцев. За это хотят ввести штраф до 30 тысяч рублей.

По информации первого зампредседателя думского комитета по экологии Владимира Бурматова, если новые поправки в КоАП будут приняты, россияне также могут получить штраф до 200 тысяч рублей, если их питомец покусает людей, но при этом будет отсутствовать состав уголовного преступления, передает РИА Новости.

Владимир Бурматов отметил, что поправки уже согласованы с федеральными органами исполнительной власти и готовы к принятию в весеннюю сессию Госдумы. Региональные же власти, по его словам, также получат дополнительные полномочия наказывать людей за самовыгул животных и возможность самостоятельно определять территории, где нельзя будет находиться с питомцами.

Областная газета Свердловской области

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