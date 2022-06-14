Госдума РФ приняла в третьем чтении закон об ужесточении наказания за побои

В случае, если преступник обвиняется в побоях в третий или более раз, его могут арестовать на полгода. Фото: Алексей Кунилов

Депутаты Госдумы России на пленарном заседании 14 июня приняли в третьем чтении законопроект, который уточняет меры ответственности за повторные преступления с применением насилия. В случае, если преступник обвиняется в побоях в третий или более раз, его могут арестовать на полгода.

По действующему законодательству, уголовное наказание грозит лицам, которые уже привлекались к административной ответственности за аналогичное нарушение, и ее срок еще не истек.

"То есть лицо с неснятой судимостью в новом случае побоев привлекут снова к административной ответственности. Законопроект устраняет выявленные Конституционным судом РФ противоречия в действующем законодательстве", — пояснил председатель профильного Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Новым документом статья 116.1 УК РФ будет дополнена частью второй, которая предусматривает ответственность за нанесение побоев или совершение других насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших проблем для здоровья. Повторные побои будут наказываться либо обязательными работами сроком до 480 часов, либо исправительными работами сроком до 1 года, либо ограничением свободы до 1 года, либо арестом на шесть месяцев, сообщается на сайте Госдумы.