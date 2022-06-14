Телеведущий Иннокентий Шеремет и полковник Валерий Горелых станут соавторами мемуаров

В минувшие выходные прошла встреча бывшего декана журфака УрФУ Бориса ЛОЗОВСКОГО с выпуском 1992 года, который считается самым богатым на известных пресс-секретарей и авторов. На встрече была предложена идея издать книгу с воспоминаниями журналистов, вышедших из стен университета 30 лет назад.

– Идею написать книгу о нашем выпуске подсказал Борис Лозовский, – рассказала «ОГ» пресс-секретарь регионального министерства финансов Арина Батурина. – Сейчас решается, как сделать это организационно и кто будет редактором: достойных кандидатур у нас более чем достаточно.

По словам главного редактора «Областной газеты» Александра Лакедемонского, вместе с ними на курсе учились пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых, основатель «Телевизионного агентства Урала» Иннокентий Шеремет, пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова, главред «Уральского рабочего» Ксения Фикс, а также известный журналист, путешественник Сергей Очинян, который одно время работал в «Областной газете», но потом уехал в Индию, где даже снимался в кино, и многие другие известные ныне представители профессии. «На первом курсе в наших рядах был и писатель Алексей Иванов», – добавил он.

Главред «ОГ» отметил, что на сегодняшний день единого понимания, как будет выглядеть книга, нет.

«Например, обсуждается формат сборника рассказов известных выпускников журфака, которые делятся самыми яркими воспоминаниями, связанными с журналистской деятельностью. Другой вариант — круговое интервью, когда журналисты сами придумывают и задают вопросы своим однокурсникам. Могу сказать точно, что книга не будет собранием каких-то скучных воспоминаний», — рассказал Александр Лакедемонский.

Валерий Горелых подтвердил, что обязательно поучаствует в написании книги.

– Я с журфаком, и конкретно с Борисом Николаевичем, поддерживаю очень тесную связь: меня часто приглашают выступать перед студентами, делиться опытом с молодыми коллегами. Несмотря на то, что пока четкого плана по книге нет, я обязательно поучаствую в ее написании. Как человек в погонах с многолетним стажем, не смогу не выполнить приказ «атамана уральского журналистского войска», которым для нас и других поколений людей нашей творческой профессии был, есть и будет Борис Николаевич Лозовский, — отметил полковник Валерий Горелых.

В свою очередь Иннокентий Шеремет сказал, что лично он бы рассказал для книги историю о том, как он пришел в журналистику. По его словам, случай, благодаря которому он стал журналистом, произошел за 4 года до поступления в УрГУ.

– Вообще, книга не про то, как все попали на журфак — мои однокурсники наверняка будут писать о совершенно разных вещах. Наверное, скорее книга будет о том, что происходит у выпускников сейчас, спустя 30 лет. Но для меня самый важный момент — это как я попал на факультет журналистики и какие стечения обстоятельств повлияли на то, что я вообще выбрал профессию журналиста, — рассказал телеведущий.