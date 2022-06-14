Двое детей в Свердловской области отравились сырыми грибами

В одном из муниципалитетов трехлетний малыш съел гриб, найденный на детской площадке. Фото: Галина Соловьева

Как сообщили "Областной газете" в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, в одном из муниципалитетов трехлетний малыш съел гриб, найденный на детской площадке.

Специалисты ведомства призвали взрослыхследить за детьми при прогулках в парках и лесах, объяснять опасность употребления сырых грибов.

При самостоятельном сборе грибов — помнить золотое правило грибника: не знаешь — не бери. Грибы посоветовали собирать подальше от населенных пунктов, железных дорог и трасс. Покупать же их следует в стационарных торговых точках, при этом обращая внимание на санитарное состояние помещения и персонала.

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