В Екатеринбурге при столкновении автобуса и пожарной машины погиб кондуктор. Видео

Фото: ИА "Ночные Новости"

Вечером 14 июня в Екатеринбурге произошло ЧП — следовавшие на вызов пожарные столкнулись с автобусом. 20-летняя женщина-кондуктор погибла до приезда скорой.

Фото: ИА "Ночные Новости"

По данным ГИБДД Екатеринбурга, машина пожарных проезжала на красный сигнал светофора по улице Бакинских Комиссаров со стороны улицы Победы в сторону проспекта Космонавтов с включенными маячками и сиреной. Автобус ПАЗ ехал на зеленый сигнал светофора в сторону проспекта Космонавтов.

Видео: ИА "Ночные Новости"

Фото: ИА "Ночные Новости"

Выяснилось, что автобусом управлял 23-летний мужчина со стажем вождения 2 месяца. По факту ДТП проводится расследование.

Фото: ИА "Ночные Новости"

В Госавтоинспекции напомнили, что от своевременного предоставления преимущества в движении автомобилям спецслужб зависит то, как быстро к месту происшествия прибудут спасатели или медики, а сотрудники полиции — к месту совершения преступления.