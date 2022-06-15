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15 июня 2022, 09:53

В Екатеринбурге при столкновении автобуса и пожарной машины погиб кондуктор. Видео

  Юлия Пастух
ДТП

Фото: ИА "Ночные Новости"

Вечером 14 июня в Екатеринбурге произошло ЧП — следовавшие на вызов пожарные столкнулись с автобусом. 20-летняя женщина-кондуктор погибла до приезда скорой.

Фото: ИА "Ночные Новости"

По данным ГИБДД Екатеринбурга, машина пожарных проезжала на красный сигнал светофора по улице Бакинских Комиссаров со стороны улицы Победы в сторону проспекта Космонавтов с включенными маячками и сиреной. Автобус ПАЗ ехал на зеленый сигнал светофора в сторону проспекта Космонавтов. 

Видео: ИА "Ночные Новости"

Фото: ИА "Ночные Новости"

Выяснилось, что автобусом управлял 23-летний мужчина со стажем вождения 2 месяца. По факту ДТП проводится расследование.

Фото: ИА "Ночные Новости"

В Госавтоинспекции напомнили, что от своевременного предоставления преимущества в движении автомобилям спецслужб зависит то, как быстро к месту происшествия прибудут спасатели или медики, а сотрудники полиции — к месту совершения преступления.

Фото: ИА "Ночные Новости"

Областная газета Свердловской области

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