Екатеринбурженка заплатила миллионный долг по алиментам после обязательных работ

После обязательных работ должница также решила кардинально поменять свою жизнь. Фото: Алексей Кунилов

Мать, накопившую долг по алиментам в размере 1 миллиона рублей, привлекли к обязательным работам.

Как сообщает ГУФССП России по Свердловской области, женщина по решению суда должна была платить четверть суммы от заработка своей несовершеннолетней дочери, однако делала это нерегулярно. В результате суд назначил матери наказание в виде обязательных работ на срок 40 часов. Приставы в свою очередь провели разъяснительную беседу о возможности уголовной ответственности за неисполнение решения суда.

Должница отработала положенные часы и решила кардинально поменять свою жизнь — она продала свою квартиру в Екатеринбурге, оплатила весь долг по алиментам и купила дом в области. Женщина переехала на новое место жительства и обещала трудоустроиться и впредь исправно платить ребенку.

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