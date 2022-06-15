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Общество
15 июня 2022, 12:22

Екатеринбурженка заплатила миллионный долг по алиментам после обязательных работ

  Юлия Пастух
Ребенок

После обязательных работ должница также решила кардинально поменять свою жизнь. Фото: Алексей Кунилов

Мать, накопившую долг по алиментам в размере 1 миллиона рублей, привлекли к обязательным работам.

Как сообщает ГУФССП России по Свердловской области, женщина по решению суда должна была платить четверть суммы от заработка своей несовершеннолетней дочери, однако делала это нерегулярно. В результате суд назначил матери наказание в виде обязательных работ на срок 40 часов. Приставы в свою очередь провели разъяснительную беседу о возможности уголовной ответственности за неисполнение решения суда. 

Должница отработала положенные часы и решила кардинально поменять свою жизнь — она продала свою квартиру в Екатеринбурге, оплатила весь долг по алиментам и купила дом в области. Женщина переехала на новое место жительства и обещала трудоустроиться и впредь исправно платить ребенку.

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Областная газета Свердловской области

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