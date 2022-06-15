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15 июня 2022, 13:55

Глава Среднего Урала завел telegram-канал

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В своем первом сообщении Евгений Куйвашев сказал, что не собирается забрасывать страницу во "ВКонтакте". Фото: логотип telegram

У губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева появился собственный telegram-канал. В своем первом сообщении он сказал, что не собирается забрасывать страницу во "ВКонтакте".

Напомним, что до февраля 2022 года губернатор активно вел свой Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

"Решил завести официальный телеграм-канал. Буду писать здесь свои мысли, чаще публиковать личные фото и наблюдения. Может быть, расскажу о личном, хотя обычно делать это, сказать по правде, не очень люблю", — говорится в telegram-канале Евгения Куйвашева.

К слову, сегодня глава региона подал документы на участие в выборах губернатора, которые пройдут в сентябре 2022 года. Днем ранее его кандидатуру поддержали на праймериз члены партии "Единая Россия".

Областная газета Свердловской области

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