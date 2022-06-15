В 2022 году на жилищные сертификаты молодым ученым направят один миллиард рублей

Деньги пойдут на покупку 259 квартир по всей стране, 31 из них передадут кандидатам и докторам наук Уральского отделения РАН. Фото: Галина Соловьева

Сегодня в Екатеринбурге прошла пресс-конференция, посвященная дополнительным мерам поддержки научных работников. В ходе мероприятия замруководителя по молодежной политике Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева Константин Чесноков рассказал о новом приказе Минстроя, согласно которому молодые ученые получат государственные жилищные сертификаты.

Общая сумма средств, которые направят на эти цели в 2022 году, увеличилась в 3,5 раза — с 286 миллионов до одного миллиарда рублей. Эти деньги пойдут на покупку 259 квартир по всей стране, 31 из них передадут кандидатам и докторам наук Уральского отделения РАН. Получить жилищный сертификат смогут кандидаты наук в возрасте до 35 лет и доктора наук не старше 40, которые имеют стаж работы в государственных научных организациях не менее пяти лет. Как говорят сами ученые, решение квартирного вопроса стимулирует их на новые открытия.

"Статистика наших опросов показала, что в среднем молодой ученый, не обеспеченный жильем, пишет две научные статьи в год, а обеспеченный им — почти три. Когда такой вопрос не мешает, даже производительность значительно увеличивается", — отметил Константин Чесноков.

По данным Минстроя России, всего за период с 2007 года в рамках программы господдержки свои жилищные условия смогли улучшить около 4,3 тысяч молодых ученых.